В Москве появилась возможность записаться на тест на антитела к COVID-19 через приложение

В столице появилась возможность записаться на тест на антитела к COVID-19 через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Сдать анализ можно только по предварительной записи. Услуга доступна для граждан от 18 лет.

«Записаться заранее и пройти тест могут те, у кого есть московский полис ОМС, а также те, кто не имеет его, но прикреплён к городской поликлинике. Запись производится за две недели до визита. Пользователь будет направлен в ближайший к поликлинике пункт сдачи крови», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Запись также доступна на сайте mos.ru.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки коронавирус в России обнаружен у 9035 жителей 84 регионов.