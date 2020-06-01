В Москве заработали непродовольственные магазины

В Москве начали работу непродовольственные магазины, в том числе те, что расположены на территории торговых центров.

Об этом сообщает Nation News.

Возобновляют деятельность более 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами.

Также открываются около 9 тыс. организаций, предоставляющих бытовые услуги, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Среди них химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды.

«Начинают работу ярмарки выходного дня. Первые из них откроются, предположительно, в пятницу, 5 июня», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Требования безопасности такие же, как и для продуктовых магазинов.

Ранее в Тюменской области рассказали о втором этапе снятия ограничений.