Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

Правительство России продлило до 11 июня срок выдачи электронных больничных работающим россиянам старше 65 лет.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больничные листы будут оплачены напрямую работнику за счёт средств Фонда социального страхования.

2 апреля российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.