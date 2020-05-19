Кабмин внёс изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним. В соответствии с нововведениями, работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая.

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Отмечается, что граждане 65 лет и старше, которые соблюдают режим самоизоляции, ведённый в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, смогут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая.

Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней с момента оформления больничного.

Как уточняется, он будет выдаваться на основе сведений, направленных работодателями в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять дополнительные данные или документы.

В начале апреля правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.