Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

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Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России
  • globallookpress.com

«Зная законы эпидпроцесса, я всё-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать», — цитирует ТАСС Малинникову.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации против COVID-19 могут появиться в конце июля.

Кроме этого он отмечал, что «возвращение к нормальной жизни» возможно будет только с появлением вакцины.

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