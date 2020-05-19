Инфекционист дала прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире Первого канала дала прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Зная законы эпидпроцесса, я всё-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать», — цитирует ТАСС Малинникову.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения коронавируса в России остановлен.

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что первые препараты для вакцинации против COVID-19 могут появиться в конце июля.

Кроме этого он отмечал, что «возвращение к нормальной жизни» возможно будет только с появлением вакцины.