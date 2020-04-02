Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине
- РИА Новости
Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Отмечается, что это постановление вступает в силу с 6 апреля.
Как поясняется в документе, правила распространяются на лиц, которые соблюдают режим самоизоляции, за исключением тех, кого перевели на дистанционный режим работы, или тех, кто находится в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Уточняется, что листок нетрудоспособности будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля в форме электронного документа.
Ранее в мэрии Москвы сообщили, что более 1,6 млн московских пенсионеров получили выплату в связи с соблюдением самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.