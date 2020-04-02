Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине

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Российское правительство утвердило порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине.
Утверждены правила оформления больничных для пожилых на карантине
  • РИА Новости

Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что это постановление вступает в силу с 6 апреля.

Как поясняется в документе, правила распространяются на лиц, которые соблюдают режим самоизоляции, за исключением тех, кого перевели на дистанционный режим работы, или тех, кто находится в ежегодном оплачиваемом отпуске.

Уточняется, что листок нетрудоспособности будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля в форме электронного документа. 

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что более 1,6 млн московских пенсионеров получили выплату в связи с соблюдением самоизоляции из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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