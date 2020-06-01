Глава Минздрава отметил низкий показатель детской смертности в России

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Нынешний показатель детской смертности является одним из самых низких в истории России. Об этом сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Глава Минздрава отметил низкий показатель детской смертности в России
  • РИА Новости

«Сегодня в Российской Федерации один из самых низких за всю историю показатель детской смертности. Это говорит как раз о том, что то внимание, и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Минздрав уточнил рекомендацию о тестировании новорождённых на COVID-19.

В феврале стало известно, что показатель младенческой смертности в Московской области снизился на 4,9% в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. 

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