Глава Минздрава отметил низкий показатель детской смертности в России
- РИА Новости
«Сегодня в Российской Федерации один из самых низких за всю историю показатель детской смертности. Это говорит как раз о том, что то внимание, и те ресурсы, которые вложены в детское здравоохранение, не прошли даром», — приводит ТАСС его слова.
Ранее Минздрав уточнил рекомендацию о тестировании новорождённых на COVID-19.
В феврале стало известно, что показатель младенческой смертности в Московской области снизился на 4,9% в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.