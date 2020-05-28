Минздрав уточнил рекомендацию о тестировании новорождённых на COVID-19
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«Обязательному тестированию на коронавирус подлежат только новорождённые, родившиеся от матерей с COVID-19», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее Минздрав выпустил методические рекомендации, в которых говорилось, что ребёнок «должен иметь два подряд отрицательных теста на SARS-CoV-2».
Там отмечалось, что у «всех новорождённых необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении».
Кроме того, согласно документу, у беременных пациенток с коронавирусом возможно внезапное развитие критического состояния.