В Минздраве рассказали об осложнениях у беременных с коронавирусом
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«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — заявили в Минздраве.
Также в ведомстве рекомендовали беременным, перенёсшим коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме, делать УЗИ каждые четыре недели.
При этом в министерстве заявили о необходимости тестирования всех новорождённых на коронавирус.
Ранее в Санкт-Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом.