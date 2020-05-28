В Минздраве рассказали об осложнениях у беременных с коронавирусом

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По данным Минздрава, у беременных пациенток с коронавирусом возможно внезапное развитие критического состояния. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на рекомендации министерства по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым при COVID-19.
В Минздраве рассказали об осложнениях у беременных с коронавирусом
  • Pixabay

«У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне стабильного течения заболевания», — заявили в Минздраве.

Также в ведомстве рекомендовали беременным, перенёсшим коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме, делать УЗИ каждые четыре недели.

При этом в министерстве заявили о необходимости тестирования всех новорождённых на коронавирус.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом.

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