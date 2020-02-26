Показатель младенческой смертности в Подмосковье снизился на 4,9% в 2019 году

Показатель младенческой смертности в Московской области снизился на 4,9% в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Он составил 3,9 на 1000 родившихся живыми.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как заявила замглавы ведомства Светлана Лазарева, в Подмосковье развитая сеть перинатальных центров.

«Благодаря этому удаётся выхаживать недоношенных детей с экстремально низкой массой тела — от 490 г. Это позволяет добиваться значительных результатов в борьбе за жизнь каждого ребёнка», — сказала она.

С сентября 2019 года работает проект «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму заявили о снижении детской смертности на 35% за пять лет.