В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заболели COVID-19

В Кемеровской области за сутки выявили 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 26 пациентов — пожилые люди из пансионата в Новокузнецке.

«26 человек заразились в пансионате. Это пожилые люди. Остальные шесть — разные, кто-то в больнице лежал, кто-то — завозной, приехал из Новосибирска», — приводит РИА Новости слова представителя регионального отделения Роспотребнадзора.

Уточняется, что всего в Кузбассе выявлено 589 случаев заболевания COVID-19, более 9 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что число выздоровевших от коронавируса в Московской области превысило 8 тыс.