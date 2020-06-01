В России за сутки потушили 44 лесных пожаров
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 31 мая, в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 3700 га», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
В Авиалесоохране уточнили, что к полуночи 1 июня в России действовали 19 лесных пожаров на площади 5566 га, их активно тушили.
Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён в четырёх российских регионах, ещё в 49 регионах действует особый противопожарный режим.