В России за сутки потушили 44 лесных пожаров

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В России за сутки ликвидировано 44 лесных пожаров на площади 3,7 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 31 мая, в России ликвидировано 44 лесных пожара на площади 3700 га», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Авиалесоохране уточнили, что к полуночи 1 июня в России действовали 19 лесных пожаров на площади 5566 га, их активно тушили.

Ранее стало известно, что режим чрезвычайной ситуации в лесах введён в четырёх российских регионах, ещё в 49 регионах действует особый противопожарный режим.

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