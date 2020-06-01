Войска Северного флота России получат новое вооружение

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Войска Северного флота России до конца нынешнего года получат новое вооружение и военную технику.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Северным флотом России Александр Моисеев.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — сказал он.

Вместе с этим Моисеев добавил, что также продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое «позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота».

Ранее Моисеев заявил, что российские подводные лодки осенью этого года проведут стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

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