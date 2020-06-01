Войска Северного флота России получат новое вооружение
Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Северным флотом России Александр Моисеев.
«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», — сказал он.
Вместе с этим Моисеев добавил, что также продолжатся испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое «позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота».
Ранее Моисеев заявил, что российские подводные лодки осенью этого года проведут стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).