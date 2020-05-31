С 1 июня в Москве откроют ещё пять закрытых вестибюлей метро

С 1 июня в метро Москвы возобновится работа ещё пяти вестибюлей станций, закрытых ранее из-за сокращения пассажиропотока на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«В список попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

В частности, откроются выход 1 станции «Аннино», выход 2 «Кропоткинской», выход 1 станции «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии, выход 2 станции «Парк культуры» Сокольнической линии, а также выходы 5 и 6 «Ломоносовского проспекта».

Часть вестибюлей на 25 станциях пока остаются закрытыми.

«Сами станции продолжают работать, вход в метро и выход в город возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», — добавили в пресс-службе.

С 12 мая открылись 48 из 78 вестибюлей метро Москвы, закрытых из-за пандемии.