В московском метро разместили указатели к свободным вагонам

На платформах Московского метрополитена расклеили стикеры, указывающие на более свободные вагоны, с ориентацией на двери поездов.

Как передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Дептранса, жёлтые указатели с фразой «Более свободный вагон» появились на 30 станциях, в том числе на «Пушкинской», «Павелецкой», «Тульской», «Китай-городе» и «Кузнецком Мосту».

Стикеры размещали, ориентируясь на данные статистики по поводу того, какой вагон может быть менее загружен.

Глава Дептранса Максим Ликсутов пояснил, что это дополнительные меры в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.