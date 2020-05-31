В московском метро мужчина угрожал пассажирам оружием
- РИА Новости
Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
В полицию сообщили, что на Таганско-Краснопресненской линии метро неизвестный мужчина нецензурно выражается и угрожает пассажирам.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро «Юго-Западная», — цитирует Волк РИА Новости.
Подозреваемым оказался 30-летний житель Подмосковья, он уже был судим ранее.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемый взят под стражу.
В декабре 2019 года пассажир в московском метро в вагоне поезда напал на пенсионера и нанёс ему несколько ножевых ранений. Подозреваемый был задержан.