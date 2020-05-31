В московском метро мужчина угрожал пассажирам оружием

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В метро Москвы мужчина угрожал пассажирам пистолетом и ножом, его задержали сотрудники уголовного розыска.
В московском метро мужчина угрожал пассажирам оружием
  • РИА Новости

Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В полицию сообщили, что на Таганско-Краснопресненской линии метро неизвестный мужчина нецензурно выражается и угрожает пассажирам.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро «Юго-Западная», — цитирует Волк РИА Новости.

Подозреваемым оказался 30-летний житель Подмосковья, он уже был судим ранее.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемый взят под стражу.

В декабре 2019 года пассажир в московском метро в вагоне поезда напал на пенсионера и нанёс ему несколько ножевых ранений. Подозреваемый был задержан.

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