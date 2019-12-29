Задержан подозреваемый в нападении на пенсионера в метро Москвы

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Полиция задержала мужчину, который подозревается в том, что ранее нанёс пенсионеру несколько ножевых ранений в московском метро.
Задержан подозреваемый в нападении на пенсионера в метро Москвы
  • РИА Новости

«Полицейский УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержал подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью», — цитирует РИА Новости начальника УИиОС ГУ МВД России, полковника внутренней службы Владимира Васенина.

Уточняется, что граждане на станции метро «Шаболовская» обратились к сотруднику полиции и указали на мужчину, который ранил пенсионера предметом, похожим на нож.

Подозреваемому 26 лет, он является приезжим из ближнего зарубежья.

Ранее стало известно, что пассажир в московском метро в вагоне поезда напал на пенсионера и нанёс ему несколько ножевых ранений.

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