Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
- АГН «Москва»
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
«Курсант бросился за злоумышленницей и задержал её», — приводит РИА Новости слова Волк.
Пострадавшая обратилась за медпомощью. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В октябре в московском метро нетрезвый мужчина во время задержания оказал сопротивление и нанёс полицейскому резаную рану руки.