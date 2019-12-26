Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом

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Курсант Московского университета МВД задержал в московском метро женщину, которая нанесла удар ножом другой женщине.
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
  • АГН «Москва»

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.

«Курсант бросился за злоумышленницей и задержал её», — приводит РИА Новости слова Волк.

Пострадавшая обратилась за медпомощью. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 

В октябре в московском метро нетрезвый мужчина во время задержания оказал сопротивление и нанёс полицейскому резаную рану руки

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