В Москве мужчина ножом ранил полицейского
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
По данным МВД, полицейские после получения сообщения о семейном скандале выехали на место происшествия.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вёл себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление. Предметом, похожим на нож, нанёс резаную рану кисти полицейскому», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что раненому сержанту полиции оказали помощь в больнице, после чего он вернулся к несению службы.
Ранее на станции метро «Савёловская» пьяный мужчина ударил полицейского ножом.