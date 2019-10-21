В Москве мужчина ножом ранил полицейского

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В Москве нетрезвый мужчина во время задержания оказал сопротивление и нанёс полицейскому резаную рану руки. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу.
В Москве мужчина ножом ранил полицейского
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

По данным МВД, полицейские после получения сообщения о семейном скандале выехали на место происшествия.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вёл себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление. Предметом, похожим на нож, нанёс резаную рану кисти полицейскому», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что раненому сержанту полиции оказали помощь в больнице, после чего он вернулся к несению службы.

Ранее на станции метро «Савёловская» пьяный мужчина ударил полицейского ножом.

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