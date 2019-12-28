В московском метро пассажир нанёс несколько ножевых ранений пенсионеру

Пассажир в московском метро в вагоне поезда напал на пенсионера и нанёс ему несколько ножевых ранений.

Как сообщил Интерфаксу начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, подозреваемый задержан.

«Полицейский УВД на Московском метрополитене Главного управления МВД России по Москве задержал подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью», — сказал Васенин.

73-летний пенсионер был госпитализирован.

Инцидент произошёл по пути следования поезда от станции метро «Ленинский проспект» до «Шаболовской».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

26 декабря сообщалось, что курсант Московского университета МВД задержал в московском метро женщину, которая нанесла удар ножом другой женщине.