Песков рассказал о потере обоняния после заболевания коронавирусом
- РИА Новости
«По ощущениям можно сравнить с гриппом», — сказал Песков, отметив, что «начинается всё не так и серьёзно».
В программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь добавил, что в день, когда он, «по всей видимости, заразился», он полтора часа занимался спортом в зале и пробежал 7 км.
На следующий день у Пескова поднялась температура.
«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить», — приводит его слова РИА Новости.
25 мая стало известно, что Песков выписался из больницы, где лечился от коронавируса. Супруга Пескова Татьяна Навка также вылечилась от коронавирусной инфекции.