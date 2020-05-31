Песков рассказал о потере обоняния после заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях от заболевания коронавирусом. По его словам, после инфицирования у него поднялась температура и пропало обоняние.
Песков рассказал о потере обоняния после заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

«По ощущениям можно сравнить с гриппом», — сказал Песков, отметив, что «начинается всё не так и серьёзно».

В программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь добавил, что в день, когда он, «по всей видимости, заразился», он полтора часа занимался спортом в зале и пробежал 7 км.

На следующий день у Пескова поднялась температура.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить», — приводит его слова РИА Новости.

25 мая стало известно, что Песков выписался из больницы, где лечился от коронавируса. Супруга Пескова Татьяна Навка также вылечилась от коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить