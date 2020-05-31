Песков рассказал о потере обоняния после заболевания коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих ощущениях от заболевания коронавирусом. По его словам, после инфицирования у него поднялась температура и пропало обоняние.

«По ощущениям можно сравнить с гриппом», — сказал Песков, отметив, что «начинается всё не так и серьёзно».

В программе «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь добавил, что в день, когда он, «по всей видимости, заразился», он полтора часа занимался спортом в зале и пробежал 7 км.

На следующий день у Пескова поднялась температура.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить», — приводит его слова РИА Новости.

25 мая стало известно, что Песков выписался из больницы, где лечился от коронавируса. Супруга Пескова Татьяна Навка также вылечилась от коронавирусной инфекции.