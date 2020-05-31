В Крыму заявили о бронировании до 70% мест в мини-отелях и пансионатах
- РИА Новости
«Основной поток туристов в Крыму традиционно ожидается в июле—августе, я имею в виду туристов из-за пределов полуострова. Сейчас бронирование на уровне 70% на эти месяцы, но мы ждём ещё нового туриста, который приедет к нам отдыхать из-за границы», — цитирует её ТАСС.
По её словам, цены в 150 мини-отелях и пансионатах ассоциации остались на уровне прошлого и позапрошлого годов.
«Цена на отдых не вырастет, я не вижу такой тенденции... У кого-то цены 2019 года, а у кого-то и 2018 года, то есть взлёта цен нет», — заверила Стамбульникова.
Она также рассказала, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в номерах будут антибактериальные гели и салфетки.
Владельцы также приобретают необходимые средства индивидуальной защиты.
Ранее в Крыму заявили, что ожидают снижения цен на отдых.
С 1 июня на территории республики разрешат подготовку к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня начнёт принимать на отдых жителей Крыма.