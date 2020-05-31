Из Австралии в Россию вернулись 14 россиян
- РИА Новости
«Они вылетели коммерческими рейсами 28 мая в Париж и Франкфурт-на-Майне и 29 мая в Лондон, где были взяты на борт вывозными рейсами «Аэрофлота», — говорится в пресс-релизе.
Обеспечением транзита россиян занимались посольства России в Париже и Лондоне, а также генконсульство во Франкфурте-на-Майне под руководством координационного штаба МИД России.
Ранее группу из 18 россиян доставили в Москву с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии.
Всего за два месяца из-за границы вернулись более 182 тыс. россиян.