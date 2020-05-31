Из Австралии в Россию вернулись 14 россиян

На родину при содействии российских дипмиссий вывозными рейсами доставлены 14 граждан России, временно находившихся в Австралии. Об этом сообщает посольство в Канберре.

«Они вылетели коммерческими рейсами 28 мая в Париж и Франкфурт-на-Майне и 29 мая в Лондон, где были взяты на борт вывозными рейсами «Аэрофлота», — говорится в пресс-релизе.

Обеспечением транзита россиян занимались посольства России в Париже и Лондоне, а также генконсульство во Франкфурте-на-Майне под руководством координационного штаба МИД России.

Ранее группу из 18 россиян доставили в Москву с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии.

Всего за два месяца из-за границы вернулись более 182 тыс. россиян.