Из Австралии в Россию вернулись 14 россиян

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На родину при содействии российских дипмиссий вывозными рейсами доставлены 14 граждан России, временно находившихся в Австралии. Об этом сообщает посольство в Канберре.
Из Австралии в Россию вернулись 14 россиян
  • РИА Новости

«Они вылетели коммерческими рейсами 28 мая в Париж и Франкфурт-на-Майне и 29 мая в Лондон, где были взяты на борт вывозными рейсами «Аэрофлота», — говорится в пресс-релизе.

Обеспечением транзита россиян занимались посольства России в Париже и Лондоне, а также генконсульство во Франкфурте-на-Майне под руководством координационного штаба МИД России.

Ранее группу из 18 россиян доставили в Москву с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии.

Всего за два месяца из-за границы вернулись более 182 тыс. россиян.

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