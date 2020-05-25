Захарова рассказала о возвращении россиян с Фиджи

Короткая ссылка
Россияне, вылетевшие с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли 24 мая в Москву вывозным рейсом вместе с соотечественниками из Рима.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в Посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее посольство России в Италии сообщало, что из Рима в Москву вылетел рейс авиакомпании «Аэрофлот», на борту самолёта находятся 117 россиян. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить