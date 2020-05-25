Захарова рассказала о возвращении россиян с Фиджи

Россияне, вылетевшие с Фиджи с пересадками в Австралии и Италии, прибыли 24 мая в Москву вывозным рейсом вместе с соотечественниками из Рима.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в Посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее посольство России в Италии сообщало, что из Рима в Москву вылетел рейс авиакомпании «Аэрофлот», на борту самолёта находятся 117 россиян.