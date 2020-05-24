Из Рима в Москву вылетел вывозной рейс с 117 россиянами

Посольство России в Италии сообщило, что из Рима в Москву вылетел рейс авиакомпании «Аэрофлот», на борту самолёта находятся 117 россиян. Об этом информирует РИА Новости.

«В Россию смогли вылететь 117 наших соотечественников, в том числе 24 российских туриста, прибывших в Италию транзитом из Австралии и Фиджи», — заявили в посольстве.

Отмечается, что на рейс попали жители Москвы, Санкт-Петербурга, ряда областей Центральной России, а также Якутии, Крыма и Челябинской области.

В дипмиссии добавили, что российские дипломаты помогли россиянам с прохождением формальных процедур в римском аэропорту Фьюмичино.

Ранее более 40 россиян прилетели из Гоа в Башкирию.