Из Рима в Москву вылетел вывозной рейс с 117 россиянами
- РИА Новости
«В Россию смогли вылететь 117 наших соотечественников, в том числе 24 российских туриста, прибывших в Италию транзитом из Австралии и Фиджи», — заявили в посольстве.
Отмечается, что на рейс попали жители Москвы, Санкт-Петербурга, ряда областей Центральной России, а также Якутии, Крыма и Челябинской области.
В дипмиссии добавили, что российские дипломаты помогли россиянам с прохождением формальных процедур в римском аэропорту Фьюмичино.