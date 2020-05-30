В МВД сообщили о задержании осквернивших Вечный огонь в Подмосковье мужчин

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Двое мужчин, которые 28 мая осквернили Вечный огонь в подмосковном городе Одинцово, задержаны. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД России Татьяна Петрова.
В МВД сообщили о задержании осквернивших Вечный огонь в Подмосковье мужчин
  • © РИА Новости

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение мемориала воинской славы с Вечным огнём задержаны двое мужчин, 1987 и 1998 годов рождения», — сказала она.

Уточняется, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 244 УК России («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Ранее стало известно, что полиция начала проверку из-за осквернения Вечного огня в Одинцове.

По данным полицейских, 28 мая в соцсетях были размещены фотографии, на которых запечатлено, как один из мужчин поставил жестяное ведро на Вечный огонь и помешивал что-то в нём с помощью швабры. При этом второй мужчина стоял рядом и наблюдал за происходящим.

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