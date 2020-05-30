Вирусолог оценил постепенное снятие ограничений в Москве

Вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский прокомментировал постепенное снятие ранее введённых из-за коронавируса ограничений в Москве.

«Плюсы очевидные: люди устали от карантинных мер, и пора с ними постепенно расставаться. Гнетёт и информационная повестка, и сидение дома. Занятия спортом, прогулки в парках — я всё это приветствую», — сказал Аграновский в беседе с kp.ru.

Он отметил, что снятие всех ограничений в текущей фазе эпидемии могло бы привести к дополнительному появлению выявленных случаев коронавируса.

При этом вирусолог обратил внимание на то, что люди стали контактировать чаще.

«Значит, носители вируса, которые иногда даже сами не знают о том, что таковыми являются, контактируют, ну хотя бы со своими родителями», — отметил он, добавив, что особенно опасно это будет для пожилых, поэтому «отмена ограничительных мер должна быть постепенной».

29 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется.

Он подчеркнул, что позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения.