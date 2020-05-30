Вирусолог оценил ситуацию со снятием ограничений в России

Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Анатолий Альштейн оценил ситуацию со снятием введённых из-за коронавируса ограничений в России.

Отвечая на вопрос, спровоцирует ли вторую волну коронавируса разрешение всем жителям Москвы беспрепятственно гулять, Альштейн отметил, что «это будет не вторая волна, это будет продолжаться эта же».

По его словам, «волна колеблется», вторая волна «может начаться, когда мы первую сократим до десятков» выявленных случаев в день. Его слова приводит сайт «Аргументы и факты».

Эксперт добавил, что людям старше 65 лет сегодня «лучше передвигаться в плотных масках», потому что коронавирус для них очень опасен.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса.