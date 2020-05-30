Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию из-за открытия стран для туризма

Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в связи с открытием ряда стран для туризма.

«Многие страны, ещё раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются либо заявили о полном открытии. Нам надо обсудить всё, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.

Также советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова оценила перспективы внутреннего туризма в этом сезоне.