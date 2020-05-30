Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию из-за открытия стран для туризма

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить ситуацию в связи с открытием ряда стран для туризма.
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию из-за открытия стран для туризма
  • РИА Новости

«Многие страны, ещё раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются либо заявили о полном открытии. Нам надо обсудить всё, что связано с тем, что будет происходить не только у нас в стране, но и вокруг нас», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.

Также советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова оценила перспективы внутреннего туризма в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить