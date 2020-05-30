Мурашко оценил выполнение планов нацпроектов в здравоохранении

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые месяцы 2020 года для реализации планов по национальным проектам в сфере здравоохранения прошли неэффективно. По его словам, они были потрачены «на раскачку».
Мурашко оценил выполнение планов нацпроектов в здравоохранении
  • РИА Новости

«Я, подводя итоги первого квартала по расходованию средств в рамках национальных проектов, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что объёмы расходов по бюджетам регионов, на которые были выделены средства, не превышали 10%.

По его словам, это «крайне низкие цифры». 

Ранее Мурашко заявил, что для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут учреждены ведомственные награды.

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