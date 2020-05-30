Мурашко оценил выполнение планов нацпроектов в здравоохранении
- РИА Новости
«Я, подводя итоги первого квартала по расходованию средств в рамках национальных проектов, к сожалению, отмечаю, что первый квартал, несмотря на то что январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что объёмы расходов по бюджетам регионов, на которые были выделены средства, не превышали 10%.
По его словам, это «крайне низкие цифры».
Ранее Мурашко заявил, что для медиков, отличившихся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут учреждены ведомственные награды.