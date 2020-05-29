Тюменских одиннадцатиклассников призвали провести выпускные вечера онлайн

Короткая ссылка
Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер призвал одиннадцатиклассников провести выпускные вечера в онлайн-формате.
Тюменских одиннадцатиклассников призвали провести выпускные вечера онлайн
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Как отметил Райдер, с 11 по 15 июня школы выдадут выпускникам аттестаты, сообщает Nashgorod.ru.

«В связи с эпидемиологической ситуацией всем образовательным учреждениям рекомендовано провести последний звонок в онлайн-формате», — напомнил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить