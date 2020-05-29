Тюменских одиннадцатиклассников призвали провести выпускные вечера онлайн

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер призвал одиннадцатиклассников провести выпускные вечера в онлайн-формате.

Как отметил Райдер, с 11 по 15 июня школы выдадут выпускникам аттестаты, сообщает Nashgorod.ru.

«В связи с эпидемиологической ситуацией всем образовательным учреждениям рекомендовано провести последний звонок в онлайн-формате», — напомнил он.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.