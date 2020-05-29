Брянская область продлила режим ограничений из-за коронавируса

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Власти Брянской области продлили с 1 июня все ограничения, которые были введены в регионе с 17 марта из-за коронавируса, в том числе режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональный оперштаб.
Брянская область продлила режим ограничений из-за коронавируса
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Подписано постановление о продлении с 1 июня ограничений, которые были введены с 17 марта», — говорится в сообщении.

Как отмечается, режим повышенной готовности будет действовать до отдельного распоряжения главного государственного санитарного врача области.

В числе ограничений — обязательный режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, запрет на проведение массовых мероприятий.

Закрытыми останутся рестораны, кафе, бары, они смогут продолжить обслуживание навынос и доставку заказов.

«Также все жители должны использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы при нахождении в местах общего пользования, соблюдать социальную дистанцию», — отметили в оперштабе.

Согласно оперативной информации на 29 мая, в Брянской области выявлено 3473 случая заболевания COVID-19, выздоровели — 2006, скончались — 31. 

Ранее режим самоизоляции и действие специальных пропусков продлили до 7 июня в Ставропольском крае. 

Кроме того, режим ограничений был продлён в Красноярском крае до 14 июня. 

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