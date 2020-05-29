На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 7 июня
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- РИА Новости
«Режим самоизоляции продлён на Ставрополье до 7 июня включительно», — цитирует сообщение штаба ТАСС.
Указывается, что ранее выданные и продлённые спецпропуска остаются действительными. В оперштабе уточнили, что никаких допотметок в пропуска ставить не надо.
Как сообщает Nord-News, в Мурманской области сохраняется режим повышенной готовности из-за коронавируса до 15 июня.
«Пока сохраняем все ограничения с выездом и въездом, где есть этот режим по области. Также будем требовать исполнения масочного режима в закрытых помещениях и общественном транспорте», — отметил глава региона Андрей Чибис.
Ранее режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня.