На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 7 июня

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Власти Ставропольского края продлили режим самоизоляции и действие специальных пропусков до 7 июня. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
На Ставрополье продлили режим самоизоляции до 7 июня
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«Режим самоизоляции продлён на Ставрополье до 7 июня включительно», — цитирует сообщение штаба ТАСС.

Указывается, что ранее выданные и продлённые спецпропуска остаются действительными. В оперштабе уточнили, что никаких допотметок в пропуска ставить не надо.

Как сообщает Nord-News, в Мурманской области сохраняется режим повышенной готовности из-за коронавируса до 15 июня.

«Пока сохраняем все ограничения с выездом и въездом, где есть этот режим по области. Также будем требовать исполнения масочного режима в закрытых помещениях и общественном транспорте», — отметил глава региона Андрей Чибис.

Ранее режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14 июня.

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