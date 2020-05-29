В Минкомсвязи оценили включение СМИ в перечень пострадавших отраслей
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- РИА Новости
По его словам, СМИ за два месяца понесли очень серьёзные экономические потери, что было связано с «серьёзным проседанием по рекламе».
Также он отметил, что очень серьёзный ущерб нанесён газетам и журналам. Волин рассказал, что за два месяца пандемии сильно сократились продажи в рознице и реклама в печатных СМИ.
Он подчеркнул, что во время ситуации с коронавирусом СМИ «играли очень важную роль» и «спрос на традиционные СМИ был крайне велик».
«И теперь у СМИ появится возможность, соответственно, воспользоваться статусом отрасли, пострадавшей от кризиса, и прежде всего это очень важно для небольших и средних редакций, это прежде всего региональные СМИ», — заявил Волин.
Ранее правительство включило СМИ в перечень отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.