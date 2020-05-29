В Минкомсвязи оценили включение СМИ в перечень пострадавших отраслей

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин заявил, что включение СМИ в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей в первую очередь важно для небольших редакций, в том числе региональных. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, СМИ за два месяца понесли очень серьёзные экономические потери, что было связано с «серьёзным проседанием по рекламе».

Также он отметил, что очень серьёзный ущерб нанесён газетам и журналам. Волин рассказал, что за два месяца пандемии сильно сократились продажи в рознице и реклама в печатных СМИ.

Он подчеркнул, что во время ситуации с коронавирусом СМИ «играли очень важную роль» и «спрос на традиционные СМИ был крайне велик».

«И теперь у СМИ появится возможность, соответственно, воспользоваться статусом отрасли, пострадавшей от кризиса, и прежде всего это очень важно для небольших и средних редакций, это прежде всего региональные СМИ», — заявил Волин.

Ранее правительство включило СМИ в перечень отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.