Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.

«Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщили в правительстве.

Председатель правительства подписал соответствующее постановление.

Пользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, телекомпании и радиостанции, а также информационные агентства и сетевые издания.

В числе мер поддержки полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей при использовании недвижимости, находящейся в государственной, муниципальной или частной собственности.

Также СМИ предоставят беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат и льготные кредиты по ставке 2% на любые цели. Среди мер поддержки также указан мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

21 мая кабмину предложили признать СМИ пострадавшей от коронавируса отраслью.

10 мая правительство приняло решение выделить более 81,1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий пострадавших от коронавируса отраслей.