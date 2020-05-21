Кабмину предложили признать СМИ пострадавшей от коронавируса отраслью
Соответствующее письмо распространила пресс-служба правительства края.
«Прошу вас рассмотреть возможность включения деятельности средств массовой информации в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции», — указано в письме.
Местные власти сообщили также о снижении объёмов рекламы в СМИ, что грозит прекращение деятельности редакций и ухудшению информационного обеспечения жителей.
Ранее кабмин принял решение выделить более 81,1 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей.