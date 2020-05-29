В Мурманской области рассказали о ситуации с коронавирусом в Белокаменке
- © Оперштаб Мурманской области
Об этом сообщает Nord-News.
«В Белокаменке за день выявлен только один заболевший COVID-19», — сказали в оперштабе.
Там отметили, что вахтовый жилой городок вышел на плато.
25 мая сообщалось, что в Белокаменке начали тестирование на антитела к коронавирусу.
Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.