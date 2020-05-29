В Мурманской области рассказали о ситуации с коронавирусом в Белокаменке

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Белокаменка Мурманской области исключена из списка очагов коронавируса, заявили в оперативном штабе со ссылкой на Роспотребнадзор.
В Мурманской области рассказали о ситуации с коронавирусом в Белокаменке
  • © Оперштаб Мурманской области

Об этом сообщает Nord-News.

«В Белокаменке за день выявлен только один заболевший COVID-19», — сказали в оперштабе.

Там отметили, что вахтовый жилой городок вышел на плато.

25 мая сообщалось, что в Белокаменке начали тестирование на антитела к коронавирусу.

Ранее, как сообщала газета «Известия», эксперты платформы видеоаналитики Facemetric заявили, что большинство жителей Москвы неправильно используют маски.

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