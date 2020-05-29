Главврач Видновской больницы рассказал о работе во время пандемии

Главврач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал о работе во время пандемии.

Об этом сообщает телеканал «360».

После перепрофилирования в начале мая медучреждение разделили на зелёную и красную зоны.

«Раньше у нас не было столько кислородных точек. Мы перепрофилировались и добавили 228 штук. Это огромная нагрузка на существующие системы. Приняли решение отремонтировать основные узлы», — заявил Бутаев.

По его словам, за апрель врачи получили все дополнительные выплаты, но остался ряд вопросов. Бутаев не исключил, что могла произойти задержка с передачей списков.

Главврач также сообщил, что встречался с сотрудниками 28 мая.

Ранее директор НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава России Алексей Беляев в беседе с Nation News рассказал о работе по борьбе с COVID-19.