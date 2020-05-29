За сутки после коронавируса в России выписаны 8264 человека

За сутки после COVID-19 в России выписаны 8264 человека, всего выздоровели 159 257, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Накануне сообщалось, что в России число вылечившихся от коронавирусной инфекции за сутки возросло на 8785.

Ранее стало известно, что в стране провели 10 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

Также сообщалось, что в Пермском крае откроют новую лабораторию, где будут проводить тестирование на коронавирус. Как информировало URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона, исследования на COVID-19 будут проводить в Пермском клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России МСЧ №140.