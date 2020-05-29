За сутки в России скончались 232 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 232 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 4374.

За предыдущие сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.

20 мая вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.