За сутки в России скончались 232 пациента с коронавирусом
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- РИА Новости
Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 4374.
За предыдущие сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
20 мая вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.