За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом
В России за сутки скончались 174 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 4142.
За предыдущие сутки в России умер 161 человек с коронавирусом.
Ранее Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19.
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