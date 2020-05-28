За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончались 174 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

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РИА Новости