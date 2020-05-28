За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом

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В России за сутки скончались 174 пациента, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
За сутки в России скончались 174 пациента с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличилось до 4142. 

За предыдущие сутки в России умер 161 человек с коронавирусом.

Ранее Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19.

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