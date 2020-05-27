Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19

Короткая ссылка
Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Отмечается, что соответствующие рекомендации подготовлены рабочей группой, которую возглавляют главный внештатный патологоанатом министерства академик РАН Георгий Франк, академик РАН Владимир Стародубов, главный внештатный патологоанатом Департамента здравоохранения Москвы профессор Олег Зайратьянц.

Сообщается, что эти рекомендации направлены в регионы для использования в работе.

Как отмечают в министерстве, «их реализация позволит усовершенствовать учёт случаев смерти от COVID-19 в качестве основной причины либо в составе прочих причин, которые могли осложнить течение основного заболевания». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить