МВД завело ещё два дела против основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Два уголовных дела завели на основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

«27 мая Управлением дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК России. А 28 мая следователями столичного Главка в отношении него возбуждено ещё одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК России», — цитирует РИА Новости Васенина.

Как уточняется, в полицию с заявлением обратилась женщина. По её словам, в ходе переписки подозреваемый вынудил её отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания.

После этого мужчина потребовал 30 тыс. рублей, угрожая опубликовать видео в открытом доступе. Отмечается, что женщина передала всю сумму.

23 мая стало известно, что следователи МВД возбудили в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» новое уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

Ранее следствие предъявило Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего полицейского. Тверской суд Москвы арестовал его до 6 июля.