МВД возбудило новое дело против основателя паблика «Омбудсмен полиции»

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Следователи МВД возбудили в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова новое уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
МВД возбудило новое дело против основателя паблика «Омбудсмен полиции»
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Дело возбуждено по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК России», — заявил Васенин.

Ранее следствие предъявило Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего полицейского. Тверской суд Москвы арестовал его до 6 июля.

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