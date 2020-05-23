МВД возбудило новое дело против основателя паблика «Омбудсмен полиции»
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- РИА Новости
Дело возбуждено по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов, совершённые группой лиц по предварительному сговору».
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК России», — заявил Васенин.
Ранее следствие предъявило Воронцову обвинение в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего полицейского. Тверской суд Москвы арестовал его до 6 июля.