МВД возбудило новое дело против основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Следователи МВД возбудили в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова новое уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.

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РИА Новости