Собянин: свободного доступа на Красную площадь в день парада не будет

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Свободного доступа на Красную площадь в Москве в день парада Победы, который запланирован на 24 июня, не будет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин: свободного доступа на Красную площадь в день парада не будет
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», — цитирует РИА Новости мэра.

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли можно посмотреть парад не только по телевизионной трансляции.

«Тем не менее, я думаю, что к 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь на это», — добавил он.

Ранее Собянин заявлял о готовности Москвы к репетициям и проведению парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

27 мая в Кремле допустили, что день проведения парада может стать выходным

Кроме того, там комментировали возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы, подчёркивая, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.

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