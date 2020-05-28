Собянин: свободного доступа на Красную площадь в день парада не будет
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- РИА Новости
«Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет», — цитирует РИА Новости мэра.
Таким образом он ответил на вопрос, будет ли можно посмотреть парад не только по телевизионной трансляции.
«Тем не менее, я думаю, что к 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь на это», — добавил он.
Ранее Собянин заявлял о готовности Москвы к репетициям и проведению парада, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
27 мая в Кремле допустили, что день проведения парада может стать выходным.
Кроме того, там комментировали возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы, подчёркивая, что за месяц ситуация может поменяться и могут быть внесены соответствующие корректировки.