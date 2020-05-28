Мишустин и Кудрин обсудили экономическую ситуацию
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Об этом говорится в сообщении на сайте российского правительства.
«Обсуждались, в частности, социально-экономическая ситуация в России, а также основные направления деятельности Счётной палаты», — проинформировали в кабмине.
Ранее Мишустин заявил, что правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
Министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что общая стоимость всех мер поддержки экономики России в рамках антикризисных пакетов, направленных в связи с пандемией коронавируса, составляет 3,3 трлн рублей.