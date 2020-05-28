Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики

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Российское правительство завершает подготовку плана восстановления доходов населения, занятости и экономики страны.
Правительство завершает подготовку плана по восстановлению экономики
  • РИА Новости

«Мы завершаем работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней», — цитирует ТАСС премьер-министра России Михаила Мишустина.

Он отметил, что завершение подготовки произойдёт на этой неделе.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, составляет 3,3 трлн рублей.

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