Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, составляет на настоящий момент 3,3 трлн рублей.

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РИА Новости

«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей», — заявил Решетников. В Государственной думе проходит «правительственный час» с участием главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова. Заседание посвящено вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в стране в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. RT ведёт прямую трансляцию. Ранее Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики.