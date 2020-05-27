Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики

Короткая ссылка
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, составляет на настоящий момент 3,3 трлн рублей.
Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей», — заявил Решетников.

В Государственной думе проходит «правительственный час» с участием главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова. Заседание посвящено вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в стране в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить