Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
«Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3 трлн 300 млрд рублей», — заявил Решетников.
В Государственной думе проходит «правительственный час» с участием главы Министерства экономического развития России Максима Решетникова. Заседание посвящено вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в стране в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.
Ранее Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики.