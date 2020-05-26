Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
«Он постоянно растёт, сейчас мы уже за 3 трлн (рублей. — RT) перешагнули», — сказал Решетников, отвечая на вопрос об объёме антикризисной программы поддержки экономики страны.
Как пишет ТАСС, по словам главы Минэкономразвития, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.
Эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.