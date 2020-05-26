Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики

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Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал в интервью тележурналисту Александру Любимову, которое показано в ходе всероссийской акции «День предпринимателя».

«Он постоянно растёт, сейчас мы уже за 3 трлн (рублей. — RT) перешагнули», — сказал Решетников, отвечая на вопрос об объёме антикризисной программы поддержки экономики страны.

Как пишет ТАСС, по словам главы Минэкономразвития, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о подготовке третьего пакета мер поддержки экономики.

Эксперт Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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