В Россельхознадзоре призвали принять закон об идентификации питомцев
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«Мы вводим ответственное обращение с животными, но не вводим идентификацию и прослеживаемость животных. Думаю, что законодательно надо доделать эти вопросы», — приводит РИА Новости его слова.
Он отметил, что в цивилизованных странах если домашнее животное приносит потомство, то владелец «должен отчитаться перед ветеринарами о судьбе каждого и чипировать весь приплод».
Кроме того, Данкверт заявил о необходимости решить вопрос об ответственности бывших владельцев за животных, ставших бездомными.
Ранее инфекционист оценил вероятность заболеть COVID-19 из-за домашних животных.