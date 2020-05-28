В Россельхознадзоре призвали принять закон об идентификации питомцев

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал принять закон об идентификации домашних животных.
В Россельхознадзоре призвали принять закон об идентификации питомцев
  • Pixabay

«Мы вводим ответственное обращение с животными, но не вводим идентификацию и прослеживаемость животных. Думаю, что законодательно надо доделать эти вопросы», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что в цивилизованных странах если домашнее животное приносит потомство, то владелец «должен отчитаться перед ветеринарами о судьбе каждого и чипировать весь приплод».

Кроме того, Данкверт заявил о необходимости решить вопрос об ответственности бывших владельцев за животных, ставших бездомными.

Ранее инфекционист оценил вероятность заболеть COVID-19 из-за домашних животных.

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